Giá xăng tiếp tục giảm mạnh

Giá xăng tiếp tục giảm

Từ 22h ngày 3-11, liên bộ Công Thương - Tài chính tiến hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng, dầu.

Theo đó, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới có những diễn biến mới.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, liên bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31-10-2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 3-11-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Theo đó, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với xăng sinh học là 700 đồng/lít; dầu diesel và mazut là 0 đồng/lít. Không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 23.203 đồng/lít (giảm 1.020 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít); xăng E10RON95-III không cao hơn 23.231 đồng/lít (giảm 928 đồng/lít); dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).