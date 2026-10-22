Giá xăng tiếp tục giảm, giá dầu tăng

Giá các loại xăng giảm trong kỳ điều chỉnh giá bán lẻ chiều 22-10. Ảnh: Hải Quân

Tại kỳ điều chỉnh này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít. Theo đó, từ 15h ngày 22-10, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng/lít, có giá không cao hơn 25.361 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giảm 1.816 đồng/lít, về mức 25.213 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có lần giảm giá thứ 2 liên tiếp. Trong khi đó, dầu diesel tăng trở lại, với mức tăng 444 đồng/lít, lên mức 29.550 đồng/lít; dầu mazut tăng 738 đồng/kg, lên mức 23.373 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 45 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 22 lần, giảm 21 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 20 lần, giảm 22 lần và 3 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 10 lần tăng giá, 8 lần giảm giá.