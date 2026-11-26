Từ 15 giờ ngày 26-11, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng, dầu trong nước tiếp tục giảm. Trong đó, giá xăng giảm nhẹ, còn giá dầu diesel giảm gần 1.400 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Giá xăng E10 RON 95-III không cao hơn 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg. Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 6 kỳ liên tiếp, trong khi giá dầu diesel giảm 5 kỳ liên tiếp.

Người dân đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu phường Phan Rang.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 1.400 đồng/lít, dầu diesel 500 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thông báo của Công ty TNHH Một thành viên Petrolimex Khánh Hòa, giá bán lẻ áp dụng từ 15 giờ ngày 26-11 như sau: Xăng E10 RON 95-V giá 21.050 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giá 19.050 đồng/lít; dầu diesel giá từ 24.960 đồng đến 27.060 đồng/lít; dầu hỏa giá 24.290 đồng/lít.

DẠ NGUYỆT