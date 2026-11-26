Giá xăng đồng loạt tăng trở lại

Chiều 26/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III giảm 50 đồng/lít, giá bán về mức 19.050 đồng/lít.

Xăng E5RON92 giảm 180 đồng/lít, bán ở mức 18.390 đồng/lít

Cùng chiều, dầu diesel giảm 1.380 đồng/lít còn 24.960 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.100 đồng/lít về mức 17.570 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 1.400 đồng/lít xăng, 500 đồng/lít dầu diesel và 1.000 đồng/lít dầu mazut vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trong kỳ này, liên Bộ tăng mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 và E10 từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít, dầu diesel từ 0 đồng lên 500 đồng/lít và dầu mazut từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên Bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Tính từ kỳ điều hành tuần này, giá xăng trong nước đã giảm 6 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 5 phiên giảm.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm điều chỉnh giá bán theo quy định, bảo đảm không muộn hơn thời điểm nêu trên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện điều hành giá xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 26/11, trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Ả Rập Xê Út. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung bất ngờ tại Trung Đông, có thể làm đảo chiều những dự báo trước đó về tình trạng dư cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 3,21 USD, tương đương 3,5%, lên 94,61 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,63 USD, tương đương 2%, lên 83,68 USD/thùng. Cả hai loại dầu chuẩn đều đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước đó.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích dầu mỏ tại PVM, cho biết tuyên bố của Houthi là nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đà tăng giá dầu trong phiên. Theo ông, các nhà giao dịch cũng có thể đã tranh thủ đóng các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Về nguồn cung, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo dự trữ dầu thô của nước này tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/11.

Mới đây, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak tiết lộ OPEC+ dự kiến hoàn tất việc rà soát năng lực sản xuất của các thành viên trước khi năm nay kết thúc.

Iraq và Kazakhstan đang gây sức ép lên OPEC+ nhằm nâng mức đánh giá về năng lực sản xuất dầu của hai nước. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, động thái này làm gia tăng căng thẳng xung quanh quá trình rà soát, vốn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sản lượng mà mỗi thành viên được phép khai thác trong năm tới.