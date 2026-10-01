Thông tin từ Liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h chiều nay (1/10), giá xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng/lít lên 26.569 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 102 đồng/lít lên 27.189 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh, hơn 780 đồng/lít xuống 29.717 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut tăng 919 đồng/kg lên 20.391 đồng/kg.

Giá xăng tăng nhẹ từ 15h chiều nay. Ảnh: PVO

Kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) đối với hầu hết các mặt hàng xăng dầu. Duy nhất dầu diesep được trích lập 200 đồng/lít.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.