Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu diesel giảm

Giá xăng sinh học tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh giá bán lẻ chiều 1-10. Ảnh: Hải Quân

Theo đó, từ 15h ngày 1-10, giá xăng E5 RON 92 tăng 172 đồng/lít, có giá không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 102 đồng/lít, lên mức 27.189 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có lần tăng thứ 5 liên tiếp từ cuối tháng 8 đến nay. Trong khi đó, dầu diesel giảm 780 đồng/lít, về mức 29.717 đồng/lít; còn dầu mazut tăng 919 đồng/kg, có giá bán lẻ tối đa 20.391 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 42 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 21 lần, giảm 19 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 18 lần, giảm 21 lần và 3 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 9 lần tăng giá, 6 lần giảm giá.