Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm từ 15 giờ ngày 1-10

Giá xăng tăng, dầu diesel giảm từ 15 giờ ngày 1-10. Ảnh minh họa

Theo mức giá điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 1-10, giá bán tối đa xăng E5RON92 là 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá tối đa 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, còn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên bộ yêu cầu trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel là 200 đồng/lít, không trích lập đối với các loại xăng sinh học và dầu mazut. Kỳ này, quỹ không chi sử dụng đối với tất cả mặt hàng nêu trên.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 24-9 đến 1-10 diễn biến tăng, giảm khác nhau giữa các mặt hàng. Trong đó, giá xăng RON92 và RON95 tăng nhẹ, lần lượt 0,05% và 0,03%. Giá dầu diesel giảm 3,65%, trong khi dầu mazut tăng 5,49%.

Bộ Công thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ này chịu tác động từ diễn biến tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và thông tin Iran đưa ra các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ. Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng, giảm khác nhau tùy mặt hàng.

Bộ Công thương cũng cho biết, kỳ điều hành áp dụng Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP ngày 30-9-2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-10 đến hết ngày 31-12. Theo đó, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay cũng được kéo dài đến hết ngày 31-12.