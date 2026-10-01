Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm gần 800 đồng/lít

Theo đó, tại kỳ điều hành chiều 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng nhẹ giá bán các sản phẩm xăng sinh học.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít lên mức 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít lên mức 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít còn hơn 29.717 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, lên 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá với mặt hàng dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi quỹ bình ổn giá.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9 và ngày 1/10: 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 1/10 quy đổi ra VND

Liên quan đến giá xăng dầu trong nước, hôm qua, ngày 30/9, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.