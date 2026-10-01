Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm 780 đồng/lít từ 15h ngày 1/10

Giá xăng tăng hơn 100 đồng/lít, dầu diesel giảm mạnh

Chiều 1/10, Bộ Công Thương công bố thông tin về điều hành giá xăng dầu. Theo đó, trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thế giới, tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, giá bán một số mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng, giảm đan xen.

Giá xăng trong nước tăng nhẹ từ 15h ngày 1/10, trong khi giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít, tăng 172 đồng/lít so với mức giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít, tăng 102 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.717 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, lên mức không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Các mức giá mới được áp dụng từ 15h ngày 1/10. Đối với mặt hàng tăng giá, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được điều chỉnh nhưng không sớm hơn 15h cùng ngày; với mặt hàng giảm giá, thời điểm điều chỉnh không muộn hơn 15h.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel; không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, việc điều hành nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Đáng chú ý, từ ngày 1/10, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực, kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2026. Trong đó có chính sách liên quan đến thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng.

Việc tiếp tục duy trì các chính sách này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, qua đó tạo thêm dư địa cho công tác điều hành giá xăng dầu trong nước.

Thị trường thế giới biến động trái chiều

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động của nhiều yếu tố. Trong đó, Iran thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột Nga - Ukraine kéo dài và các bên tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau. Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giữa kỳ điều hành ngày 24/9 và kỳ điều hành ngày 1/10, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 ở mức 140,898 USD/thùng, tăng 0,05%; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III đạt 147,248 USD/thùng, tăng 0,03%. Trong khi đó, giá dầu diesel 0,05S giảm 3,65%, xuống 167,002 USD/thùng. Giá dầu mazut 180CST 3,5S lại tăng 5,49%, lên 693,690 USD/tấn.

Diễn biến này lý giải sự phân hóa khá rõ trong kỳ điều hành ngày 1/10, khi hai mặt hàng xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm tương đối mạnh còn dầu mazut tăng giá. So với một số nước trong khu vực, giá xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp. Theo số liệu Bộ Công Thương công bố ngày 1/10, giá xăng tại Việt Nam là 27.189 đồng/lít, trong khi tại Thái Lan là 31.296 đồng/lít, Campuchia 32.975 đồng/lít, Trung Quốc 35.017 đồng/lít và Lào 52.500 đồng/lít. Bộ Công Thương đánh giá, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, đồng thời kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Từ ngày 1/10/2026, Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 thời hạn áp dụng một số chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.