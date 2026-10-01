Giá xăng tăng nhẹ, dầu diesel giảm 780 đồng/lít

Chiều 1/10, xăng E5RON92, tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính, không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học và dầu madút; trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel. Đồng thời, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với cả xăng sinh học, dầu diesel và dầu madút.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.