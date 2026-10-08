Thông tin từ Liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h chiều nay (8/10), giá xăng E5 RON 92 tăng 1.140 đồng/lít lên 27.000 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 1.070 đồng/lít lên 28.250 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 590 đồng/lít còn 29.120 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut tăng 700 đồng/lít lên mức 21.090 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với dầu diesel 200 đồng/lít.

Giá xăng tăng mạnh từ 15h chiều nay. Ảnh: PLX

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.