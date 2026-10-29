Giá xăng tăng hơn 500 đồng từ 15h chiều nay

Từ 15h chiều nay (29/10), giá xăng E5 RON 92 tăng 666 đồng/lít lên 26.027 đồng/lít; xăng E10 RON95 tăng 521 đồng/lít lên 25.734 đồng/lít.

Giá xăng tăng hơn 500 đồng mỗi lít. Ảnh:PVO

Tương tự, các loại dầu cũng tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Cụ thể, dầu diesel tăng 696 đồng/lít lên 30.246 đồng/lít; dầu mazut tăng 223 đồng/kg lên 23.596 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân đối với xăng RON95 (dùng để pha chế xăng E10 RON95) cao hơn xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) chỉ 0,564 USD/thùng, tương đương khoảng 91 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế.

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95 là 22.501 đồng/lít, thấp hơn 50 đồng/lít so với xăng E5 RON92; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95 là 7%, thấp hơn 1% so với xăng E5 RON92 (8%) dẫn tới chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95 là 1.575 đồng, thấp hơn xăng E5 RON92 là 229 đồng/lít.

Tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá kỳ điều hành này dẫn đến giá cơ sở đối với xăng E10RON95-III thấp hơn 293 đồng/lít so với giá cơ sở xăng E5RON92.