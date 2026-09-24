Giá xăng tăng hơn 1.200 đồng/lít

Thông tin từ Liên Bộ Tài chính - Công Thương, từ 15h chiều nay (24/9), giá xăng E5 RON 92 tăng 1.258 đồng/lít lên 26.397 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 1.451 đồng/lít lên 27.087 đồng/lít.

Tương tự, trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá các loại dầu cũng tăng, tuy nhiên mức tăng thấp hơn xăng. Cụ thể, dầu diesel tăng 552 đồng/lít lên 30.497 đồng/lít; dầu mazut tăng 276 đồng/kg lên 19.472 đồng/kg.

Từ 15h chiều nay (24/9), giá xăng trong nước tiếp tục tăng hơn 1.200 đồng mỗi lít. Ảnh: PLX

Kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành không trích lập và không sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG), nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.