Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng mỗi lít

Cụ thể, từ 15h ngày 8/10, giá xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, lên mức 27.703 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III ở mức 28.254 đồng/lít, tăng 1.065 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít, giảm 589 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg lên 21.092 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với dầu diesel.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước 3 tháng qua.

Theo Bộ Công Thương, tuần qua thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như sự đình trệ trong đàm phán giữa Mỹ và Iran, Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel, tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng… Bên cạnh đó, xung đột giữa Nga với UKRAINE tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau. Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và 8/10: 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,82%).

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu ngày 8/10 của các nước lân cận quy đổi ra VND