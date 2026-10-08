Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít, dầu diesel giảm

Xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Xăng E5RON92 có giá bán 27.703 đồng/lít.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít; xăng sinh học và dầu madút không trích lập. Ở chiều ngược lại, không thực hiện chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu madút.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.