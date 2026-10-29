Giá xăng tăng gần 700 đồng/lít

Hôm nay 29/10, giá xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít, lên 26.027 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, lên 25.734 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, lên 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/lít, lên 23.596 đồng/lít.

Nhiều thương nhân đầu mối xăng dầu giảm thêm 300-350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ tiếp không trích lập, cũng không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng về mức 0%.

Theo yêu cầu của Chính phủ, việc hoàn thiện hồ sơ và báo cáo cấp có thẩm quyền phải hoàn thành trước ngày 1/11 để kịp xem xét áp dụng chính sách trong thời gian 5 tháng, đến hết ngày 31/3/2027.