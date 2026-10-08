Giá xăng tăng gần 1.200 đồng/lít từ 15 giờ ngày 8/10

Giá xăng tăng gần 1.400 đồng/lít từ 15 giờ ngày 8/10.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán không cao hơn 27.703 đồng/lít; Xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, giá bán không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Các loại dầu được điều chỉnh tăng - giảm đan xen, dầu diezen 0.05S không cao hơn 29.128 đồng/lít (giảm 589 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 21.092 đồng/kg (tăng 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran định trệ; Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ; EU xả kho dự trữ dầu diesel; tồn kho nhiên liệu của Mỹ giảm; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng; xung đột giữa Nga với Ukraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 01/10/2026 và kỳ điều hành ngày 08/10/2026 là: 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 8/10/2026 như sau: Về giá xăng tại Thái Lan là 31.884 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.975 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 52.500 đồng/lít; Trung Quốc: 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.254 đồng/lít.

Về giá dầu tại Thái Lan là 33.059 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 36.176 đồng/lít; Lào: 41.040 đồng/lít; Trung Quốc: 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 29.128 đồng/lít. Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) với dầu diezen là 200 đồng/lít, không trích quỹ với các loại khác, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Bộ Công Thương cho biết, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.