Giá xăng tăng, E10 RON 95 lên 27.180 đồng/lít từ 3 giờ chiều 1/10

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn với dầu diesel là 200 đồng/lít. Cơ quan điều hành không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước). Đồng thời không chi sử dụng quỹ bình ổn với tất cả các loại xăng sinh học và dầu.

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng bán lẻ như sau:

Giá E5 RON 92 tăng 172 đồng/lít, không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON 95 tăng 102 đồng/lít, không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 919 đồng/kg, không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Giá xăng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10/2026. Ảnh: Nguyễn Khánh.

Trước đó, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết nêu rõ việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu. Cụ thể, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 19/2026/QH16.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026.