Giá xăng tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 666 đồng/lít lên mức tối đa 26.027 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III tăng 521 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.734 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Dầu diesel 0,05S tăng 696 đồng/lít lên mức tối đa 30.246 đồng/lít, là mặt hàng có mức tăng lớn nhất trong kỳ điều hành này. Dầu mazut 180CST 3,5S tăng 223 đồng/kg, lên 23.596 đồng/kg.

Trong kỳ này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng trên.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành đều tăng. Xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 tăng 4,6%, xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III tăng 4,2%. Giá dầu diesel tăng 2,7%; dầu mazut tăng 1,2%.

Sau điều chỉnh, giá tối đa của xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 là 293 đồng/lít. Bộ Công Thương lý giải chênh lệch này đến từ tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá, trong đó thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của xăng E10 là 7%, thấp hơn mức 8% của xăng E5.

Giá xăng dầu tăng từ 15h chiều 29/10.

Trước đó, tại cuộc họp về điều hành giá xăng dầu và điện ngày 27/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, dự kiến áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 1/11. Đây là phương án đang được xem xét, chưa phải quyết định giảm thuế có hiệu lực.

Nếu phương án đưa thuế suất về 0% được thông qua, giá xăng sẽ có thêm dư địa giảm. Tuy nhiên, mức giảm thực tế còn phụ thuộc diễn biến giá thế giới, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá tại thời điểm điều hành.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời tiếp tục theo dõi sát thị trường để kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn giá.