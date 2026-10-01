Giá xăng tăng, dầu diesel giảm từ 15 giờ ngày 1/10

Ảnh minh họa - Báo Công Thương

Trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng và dầu mazut đồng loạt đi lên. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, lên mức tối đa 26.569 đồng/lít, thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng nhẹ 102 đồng/lít, lên ngưỡng tối đa 27.189 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 919 đồng/kg, đưa giá bán lẻ lên tối đa 20.391 đồng/kg. Trái ngược với xu hướng trên, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, về mức tối đa 29.717 đồng/lít.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cơ quan quản lý quyết định không trích lập quỹ đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, dừng chi sử dụng quỹ cho xăng sinh học và dầu mazut, chỉ duy trì chi sử dụng 200 đồng/lít đối với mặt hàng dầu diesel.

Bộ Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định hiện hành. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc đảm bảo nguồn cung cho thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời đề xuất Chính phủ các giải pháp bình ổn giá phù hợp.