Giá xăng tăng, dầu diesel giảm tới gần 800 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.569 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Còn giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi quỹ bình ổn giá.

Giá xăng dầu hôm nay 1/10

Xăng dầu trong nước vào chiều nay có giá mới. Ảnh: Thạch Thảo

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 24/9), giá xăng E5RON92 tăng 1.258 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.397 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.451 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 552 đồng/lít, giá bán không cao hơn 30.497 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 276 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.472 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, tại hội nghị lấy ý kiến rộng rãi dự thảo nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu vào sáng 30/9, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đề xuất trao quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp. Khi đó, giá xăng dầu tại một cửa hàng có thể tăng vào buổi sáng và giảm ngay trong ngày nếu doanh nghiệp điều chỉnh giá.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn.

Trong dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương có đề xuất chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối về Bộ Công Thương quản lý.

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần biến động trái chiều. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 1%, trái lại giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Sang tuần này, sau khi tăng nhẹ ở phiên đầu tuần (28/9), giá dầu quốc tế giảm khá mạnh ở phiên 29/9. Đến phiên giao dịch 30/9, giá dầu thế giới lại đảo chiều đi lên.

Đến phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống. Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 11h12' ngày 1/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 96,86 USD/thùng, hạ 1,19% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 89,12 USD/thùng, giảm 1,44%.