Giá xăng tăng, có nên mua xe hybrid?

Giá nhiên liệu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Iran đang thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, trong đó có xe hybrid. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu trong khi nguồn cung chưa đáp ứng kịp đang khiến việc tìm mua những mẫu xe phù hợp trở nên khó khăn hơn.

Trên thị trường ô tô, xe hybrid được đánh giá là phương án đáng cân nhắc đối với những người muốn giảm chi phí nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe điện hoàn toàn. Dù vậy, giá xăng tăng không đồng nghĩa với việc mua xe mới để tiết kiệm nhiên liệu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế trong mọi trường hợp.

Nhu cầu tăng, nguồn cung xe hybrid chịu áp lực

Giá xăng leo thang đã khiến nhiều người tiêu dùng xem xét lại lựa chọn phương tiện, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Trong bối cảnh đó, xe hybrid ngày càng thu hút sự quan tâm nhờ khả năng kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện, giúp giảm mức tiêu thụ nhiên liệu so với nhiều mẫu xe chỉ sử dụng động cơ xăng.

Giá xăng tăng khiến xe hybrid trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Tuy nhiên, nhu cầu tăng nhanh đang tạo áp lực lên nguồn cung. Một số mẫu xe hybrid mới có thời gian chờ giao xe kéo dài do nhà sản xuất chưa đáp ứng kịp nhu cầu thị trường. Toyota RAV4 Hybrid thế hệ mới là một ví dụ được nhắc đến trong bối cảnh khách hàng phải chờ đợi để nhận xe.

Tình trạng khan hiếm cũng xuất hiện trên thị trường xe đã qua sử dụng. Khi người mua ngày càng quan tâm đến chi phí vận hành, những mẫu xe hybrid cũ có mức tiêu hao nhiên liệu thấp cũng trở thành lựa chọn được săn đón.

Trong khi đó, xe điện dù có lợi thế về chi phí năng lượng nhưng vẫn khiến một bộ phận người tiêu dùng cân nhắc do giá mua ban đầu, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và những thay đổi liên quan đến chính sách ưu đãi. Điều này góp phần duy trì sức hút của xe hybrid trên thị trường.

Thời gian bán xe rút ngắn, cung cầu mất cân đối

Theo báo cáo tháng 9/2026 của Cars.com, thị trường ô tô đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý khi nhu cầu đối với các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu tăng lên, trong khi nguồn cung xe hybrid chưa có sự cải thiện tương ứng.

Một trong những chỉ số được sử dụng để đánh giá diễn biến thị trường là days on lot, tức số ngày trung bình một chiếc xe lưu lại tại đại lý trước khi được bán.

Trong tháng 8/2026, thời gian lưu kho trung bình của xe hybrid mới là 46 ngày, giảm 10% so với năm 2025. Trong cùng kỳ, nguồn cung xe hybrid chỉ tăng 1%, cho thấy tốc độ bổ sung nguồn hàng chưa theo kịp nhu cầu.

Báo cáo cũng cho biết 25% người mua xe ưu tiên động cơ hybrid, trong khi xe hybrid chỉ chiếm khoảng một phần tám danh sách xe mới trong tháng 8/2026. Sự chênh lệch này phản ánh sức hút ngày càng lớn của dòng xe hybrid, đồng thời cho thấy người tiêu dùng có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm mẫu xe phù hợp.

Trên thị trường xe đã qua sử dụng, nguồn cung xe hybrid tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thời gian lưu kho trung bình chỉ ở mức 38 ngày, thấp hơn xe hybrid mới. Diễn biến này cho thấy xe hybrid cũ vẫn được tiêu thụ tương đối nhanh, bất chấp lượng xe được đưa ra thị trường tăng lên.

Đối với xe điện, giá nhiên liệu tăng cũng tác động đến sự quan tâm của người mua. Dù thời gian lưu kho có xu hướng tăng, xe điện vẫn được bán nhanh hơn 14% so với tháng 8/2025, theo số liệu được đề cập trong báo cáo.

Không nên mua xe mới chỉ vì giá xăng tăng

Mặc dù có lợi thế về mức tiêu thụ nhiên liệu, xe hybrid không phải lúc nào cũng là phương án tiết kiệm nhất về tổng chi phí sở hữu. Người mua cần tính đến giá bán ban đầu, chi phí vay mua xe, bảo hiểm, bảo dưỡng, khấu hao và mức độ sử dụng thực tế.

Đặc biệt, nếu chỉ di chuyển quãng đường ngắn hoặc không sử dụng ô tô thường xuyên, khoản tiền tiết kiệm từ nhiên liệu có thể không đủ bù đắp phần chênh lệch giá giữa xe hybrid và một mẫu xe xăng tương đương.

Ngược lại, với những người thường xuyên di chuyển, nhất là trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe hybrid có thể mang lại lợi ích rõ rệt hơn trong dài hạn.

Bên cạnh đó, người mua cần tìm hiểu mức tiêu hao nhiên liệu thực tế của từng mẫu xe, chính sách bảo hành, chi phí sửa chữa và điều kiện bảo dưỡng hệ thống hybrid. Không nên chỉ dựa vào thông số công bố của nhà sản xuất hoặc mức tiết kiệm nhiên liệu được quảng cáo để đưa ra quyết định.

Nguồn cung cũng là yếu tố cần quan tâm. Khi một mẫu xe được nhiều người tìm mua nhưng số lượng xe sẵn có hạn chế, người tiêu dùng có thể phải chờ giao xe hoặc đối mặt với mức giá kém cạnh tranh hơn. Vì vậy, việc tham khảo giá tại nhiều đại lý, so sánh các phiên bản và kiểm tra kỹ các khoản chi phí đi kèm sẽ giúp hạn chế nguy cơ mua xe với giá cao hơn giá trị thực tế.

Trong bối cảnh giá xăng còn nhiều biến động, xe hybrid là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với người muốn giảm chi phí nhiên liệu mà chưa chuyển sang xe điện. Tuy nhiên, quyết định mua xe nên dựa trên nhu cầu đi lại, khả năng tài chính và tổng chi phí sử dụng trong nhiều năm, thay vì chỉ xuất phát từ biến động giá xăng trong ngắn hạn.