Giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Theo đó, xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít lên mốc 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít lên mốc 27.189 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg lên mốc 20.391 đồng/kg.

Ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, và chỉ chi Quỹ bình ổn hỗ trợ giá dầu diesel 200 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel quay đầu giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua vẫn chịu tác động từ xung đột Trung Đông.

Các yếu tố trên khiến giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng, giảm so với kỳ trước tùy mặt hàng. Cụ thể, mỗi thùng RON 95 dùng để pha chế E10 RON 95 tăng 0,03% lên 147,25 USD, dầu diesel giảm 3,7% ở mức 167 USD. Dầu mazut lên mức 693,7 USD một tấn.