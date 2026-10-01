Giá xăng tại Israel lập kỷ lục mới, Chính phủ tính giảm thêm thuế nhiên liệu

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Israel đang thúc đẩy kế hoạch giảm thêm thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hạn chế tác động của đợt tăng giá đối với người tiêu dùng.

Giá xăng tại Israel lập kỷ lục mới. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Israel, giá tối đa đối với xăng không chì 95 octane tại các trạm bán tự phục vụ tăng 0,52 shekel (NIS)/lít, lên 8,27 NIS (tương đương 2,74 USD)/lít, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay tại Israel. Phí dịch vụ tại các trạm có nhân viên giữ nguyên ở mức 0,26 NIS/lít.

Tại thành phố Eilat, nơi không áp dụng VAT, giá xăng 95 octane tăng 0,44 NIS/lít, lên 7,01 NIS/lít; phí dịch vụ giữ ở mức 0,22 NIS/lít.

Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng cho biết mức giá mới đã tính đến việc giảm 0,50 NIS/lít thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng từ tháng 9. Nếu không có biện pháp giảm thuế này, giá xăng sẽ còn tăng cao hơn.

Theo cơ quan trên, giá xăng trên thị trường quốc tế đã tăng khoảng 13%, chủ yếu do giá dầu thế giới tăng và những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung cũng như sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu. Đồng USD tăng khoảng 3% so với đồng NIS cũng góp phần đẩy giá nhiên liệu tại Israel tăng.

Chuyên gia kinh tế trưởng của BDO Chen Herzog nhận định đà tăng giá dầu còn liên quan đến tình hình căng thẳng tại khu vực Vịnh, trong đó có diễn biến tại Yemen do lực lượng Houthi kiểm soát. Ông cũng đề cập tình trạng thiếu công suất lọc dầu trên toàn cầu do những tác động từ việc gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, xung đột tại Ukraine (U-crai-na) và thiệt hại đối với các nhà máy lọc dầu ở Nga.

Trước đó, đầu tháng 9, giá xăng tại Israel đã tăng 0,16 NIS lên 8,25 NIS/lít, ngang mức kỷ lục được ghi nhận vào tháng 9/2012. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich sau đó quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt 0,50 NIS/lít, đưa giá xăng xuống 7,75 NIS/lít. Chi phí của biện pháp hỗ trợ này đối với ngân sách nhà nước được ước tính khoảng 268 triệu NIS.

Ngày 1/10, Bộ Tài chính cho biết bộ phận pháp lý của Bộ không thấy trở ngại đối với việc Bộ trưởng Smotrich tiếp tục ký lệnh giảm thêm 0,50 NIS/lít trong một tháng. Đề xuất hiện còn chờ ý kiến của Tổng chưởng lý trước khi được đưa ra lấy ý kiến công chúng và chính thức có hiệu lực.