Giá xăng sắp có thể khác nhau giữa các cây xăng

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Theo Tạp chí Công Thương, ngày 30/9, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Một trong những nội dung đáng chú ý là thay đổi cơ chế điều hành giá.

Theo phương án đang được lấy ý kiến, Nhà nước sẽ không trực tiếp công bố giá cơ sở định kỳ như cơ chế hiện hành. Thay vào đó, doanh nghiệp được chủ động quyết định và công bố giá bán trong hệ thống dựa trên công thức và nguyên tắc quy định tại Nghị định.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn khẳng định mục tiêu cuối cùng là giá xăng dầu phải phản ánh tương đối đầy đủ biến động của thị trường, nhưng cơ chế quản lý phải đủ minh bạch và hiệu quả để bảo đảm lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và duy trì ổn định thị trường.

Như vậy, nếu phương án này được thông qua, giá bán xăng dầu trên thị trường có thể không còn đồng nhất giữa các hệ thống phân phối như hiện nay, do từng doanh nghiệp có quyền chủ động hơn trong quyết định giá bán.

Đến nay, Dự thảo đã qua 4 lần xin ý kiến các thành viên Chính phủ và tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026 của Văn phòng Chính phủ.