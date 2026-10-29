Giá xăng quay đầu tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến trong nước đồng loạt được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít lên 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III tăng 521 đồng/lít lên 25.734 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít lên mức 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg lên mức 23.596 đồng/kg.

Diễn biến giá xăng dầu trong nước nửa sau năm 2026.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Với mức hiện tại, theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 29/10

Về kịch bản điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới, tại cuộc họp hôm 27/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát cơ sở pháp lý, thẩm quyền, đánh giá đầy đủ tác động và tính khả thi của phương án giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Các đơn vị được yêu cầu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 1/11 tới. Như vậy, giá xăng dầu trong nước đang có thêm dư địa giảm trong thời gian tới.

Về giá xăng dầu thế giới, theo Bộ Công Thương, thị trường những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 22/10 và ngày 29/10 như sau: 138,554 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,68%); 139,118 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,22%); 172,570 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,71%); 810,434 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 1,22%).

Vào lúc 14h20 chiều nay, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 85 cent, tương đương 0,7%, xuống còn 114,47 USD thùng. Giá dầu thô WTI giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,13 đô la, tương đương 1,1%, xuống còn 101,65 USD.

Reuter dẫn nhận định của ông Yuki Takashima, chuyên gia kinh tế tại Công ty Chứng khoán Nomura cho biết áp lực bán đang chiếm ưu thế trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình có thể được nối lại. Tuy nhiên, mức giảm vẫn còn hạn chế.

Nguyên nhân là thị trường vẫn lo ngại các cuộc tấn công của lực lượng Houthi có thể gia tăng, đồng thời xuất hiện những quan ngại rằng Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Bên cạnh triển vọng đàm phán, những kỳ vọng về khả năng gia tăng sản lượng dầu thô và dầu diesel của Nga cũng gây thêm sức ép lên tâm lý thị trường và giá dầu.

Theo JPMorgan, mức độ vận hành cao hơn cũng có thể giúp Nga tăng sản lượng khai thác dầu thô với mức tương đương, qua đó đảo ngược một phần đà suy giảm gần đây. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng sản lượng dầu thô tăng không đồng nghĩa với việc xuất khẩu dầu thô của Nga cũng sẽ tăng tương ứng.

Trong khi đó, dữ liệu về tồn kho dầu của Mỹ cho thấy nguồn cung dầu thô đang có những biến động đáng chú ý. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các doanh nghiệp năng lượng đã rút 1,9 triệu thùng dầu thô khỏi kho dự trữ trong tuần kết thúc ngày 23/10. Tuy nhiên, tồn kho xăng của Mỹ lại tăng 3,9 triệu thùng, trong khi giới phân tích dự báo giảm 900.000 thùng.

Tại báo cáo Triển vọng Thị trường Hàng hóa mới công bố hôm 28/10, Ngân hàng Thế giới dự báo giá dầu Brent bình quân quý IV là 100 USD/thùng, bình quân cả năm 2026 là 91 USD/thùng. Sang năm 2027, giá dầu sẽ hạ nhiệt, còn 79 USD/thùng.