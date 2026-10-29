Giá xăng quay đầu tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Chiều 29/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 666 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 26.027 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm mạnh hơn với mức tăng 521 đồng/lít còn 25.734 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 690 đồng/lít lên 30.240 đồng/lít, dầu mazut tăng 220 đồng/lít lên mức 23.590 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định không sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá xăng hôm nay quay đầu tăng, dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít

Như vậy, giá xăng trong nước đã bật tăng sau 2 phiên giảm mạnh, dầu diesel có 2 phiên tăng liên tiếp. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Theo Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành này, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân đối với xăng RON95 (dùng để pha chế xăng E10 RON95-III) cao hơn xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) chỉ 0,564 USD/thùng, tương đương khoảng 91 đồng/lít ở nhiệt độ thực tế.

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 22.501 đồng/lít, thấp hơn 50 đồng/lít so với xăng E5 RON92; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 7%, thấp hơn 1% so với xăng E5 RON92 (8%) dẫn tới chi phí thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E10 RON95-III là 1.575 đồng, thấp hơn xăng E5 RON92 là 229 đồng/lít.

Tổng hợp các yếu tố đầu vào hình thành giá kỳ điều hành này dẫn đến giá cơ sở đối với xăng E10RON95-III thấp hơn 293 đồng/lít so với giá cơ sở xăng E5RON92.