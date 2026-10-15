Giá xăng quay đầu giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp

Chiều 15/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III giảm 1.230 đồng/lít, giá bán về 27.020 đồng/lít.

Xăng E5RON92 giảm 730 đồng/lít, bán ở mức 26.970 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel giảm 20 đồng/lít về 29.100 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.040 đồng/lít lên mức 22.130 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp. Ở kỳ điều hành này, Bộ Công Thương quyết định trích quỹ bình ổn với xăng 200 đồng/lít, chi sử dụng quỹ với dầu mazut 500 đồng/lít.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Tại dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu đang được lấy ý kiến hoàn thiện, Bộ Công Thương đề xuất thay đổi đáng kể cơ chế điều hành giá theo hướng để doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối chủ động quyết định giá bán, thay vì Nhà nước công bố giá cơ sở định kỳ. Cùng với đó, dự thảo đưa ra phương án chấm dứt trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ ngày 1/1/2027, đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế điều hành phù hợp khi thị trường biến động mạnh.

Theo dự thảo, khi thị trường xăng dầu biến động bất thường, Nhà nước có thể áp dụng giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể trong một thời hạn nhất định để bình ổn thị trường. Khi hết thời hạn mà không có quyết định gia hạn, biện pháp này tự động hết hiệu lực, doanh nghiệp trở lại cơ chế tự quyết định, công bố và kê khai giá, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền đưa ra quyết định khác.

Cách tiếp cận này cho thấy dự thảo đang hướng tới việc tách bạch hai cơ chế: giá bán do doanh nghiệp quyết định trong điều kiện thị trường thông thường và sự can thiệp của Nhà nước khi xuất hiện biến động bất thường cần xử lý. Thay vì sử dụng nguồn tiền trong quỹ để điều tiết giá theo cơ chế hiện hành, cơ quan quản lý có thể trực tiếp áp dụng các biện pháp về giá trong phạm vi và thời gian xác định.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương án mới sẽ phụ thuộc vào việc xác định thời điểm cần can thiệp, phạm vi áp dụng và thời gian duy trì biện pháp bình ổn. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa thực tế đối với doanh nghiệp, bởi giá xăng dầu tác động trực tiếp đến chi phí vận tải, logistics, sản xuất và mặt bằng giá của nhiều ngành hàng.

Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2026/TT-BCT, hướng tới tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Qua 6 tháng thực hiện, cơ chế tạm ứng vốn từ ngân sách nhà nước cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã góp phần hạn chế tác động của biến động giá xăng dầu. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ một số vướng mắc chưa phản ánh đầy đủ các biến động thực tế gây khó khăn cho việc thực hiện của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan. Để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc này, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn, tập trung vào ba nội dung chính: Thứ nhất, linh hoạt kết hợp các nguồn tiền tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ Công Thương phê duyệt số tiền tạm ứng cho Quỹ tại thương nhân trên cơ sở kết hợp nguồn ngân sách nhà nước với nguồn tiền trích lập hiện có trên tài khoản phong tỏa, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền. Thứ hai, linh hoạt phương thức nộp hồ sơ. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị tạm ứng qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử tại địa chỉ xangdau@moit.gov.vn, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục. Thứ ba, chuẩn hóa hồ sơ kiểm soát qua ngân hàng thương mại. Dự thảo quy định thống nhất danh mục chứng từ, gồm quyết định phê duyệt của Bộ Công Thương và bảng xác định số tiền chi sử dụng, trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Quy định này giúp ngân hàng thuận lợi hơn trong thực hiện lệnh giao dịch.