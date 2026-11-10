Giá xăng ở Mỹ giảm mạnh

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Theo dữ liệu từ trang web của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình ở Mỹ tại thời điểm ngày 9/11 là gần 4,01 USD/gallon. Nếu giá giảm dưới 4 USD/gallon, tương đương khoảng gần 27.200 đồng/lít, đây sẽ là lần đầu tiên giá xăng bình quân ở Mỹ giảm xuống dưới mốc này kể từ tháng 7.

Ngoài đà giảm mạnh của giá dầu thô sau khi Đảng Dân chủ thắng lớn trong cuộc bầu cử vừa rồi, giá xăng ở Mỹ còn giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm theo mùa.

So với tại thời điểm ngày bầu cử 3/11, giá xăng trung bình ở Mỹ hiện đã giảm 14 cent/gallon. So với cách đây 1 tháng, giá đã giảm 36 cent/gallon, tương đương giảm hơn 8%. Hiện đã có 26 tiểu bang Mỹ ghi nhận giá xăng trung bình dưới 4 USD/gallon, trong đó North Carolina có mức giá thấp nhất là 3,26 USD/gallon.

Trong năm nay, vấn đề quan trọng nhất đối với cử tri Mỹ là chi phí sinh hoạt, trong đó giá xăng cao là một yếu tố then chốt và dễ nhận thấy nhất. Các cuộc thăm dò của hãng tin CNN từ tháng 10 đến ngày bầu cử cho thấy 87% cử tri bày tỏ sự lo ngại nhất định về giá xăng cao, với tỷ lệ 60% cho biết họ “rất lo ngại”.

Tuy nhiên, CNN cho biết giới chuyên gia cảnh báo rằng khó có chuyện giá xăng trung bình ở Mỹ sẽ sớm quay trở lại mức 2,98 USD/gallon như trước thời điểm xảy ra xung đột tại Iran, chứ chưa nói đến mức giá dưới 2 USD/gallon mà Tổng thống Donald Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Hai yếu tố mùa vụ đã góp phần làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng ở Mỹ, gồm sự kết thúc của mùa lái xe cao điểm mùa hè và việc kết thúc quy định giờ mùa hè (DST). Người Mỹ thường lái xe ít hơn khi trời tối, nên khi trời tối sớm hơn, quãng đường di chuyển trên đường của họ cũng giảm đi. Với việc mặt trời ngày càng lặn sớm hơn cho đến ngày 21/12, nhu cầu tiêu thụ xăng ở Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống.

Ngoài ra, giá dầu thô cũng đã giảm mạnh sau bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, với giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm 13% trong tuần trước và giảm thêm hơn 4% trong phiên ngày thứ Hai (9/11).

Tuy nhiên, những yếu tố khiến giá xăng ở Mỹ giảm nêu trên không có nhiều tác động đến giá dầu diesel và xăng máy bay - những nhiên liệu thường chứng kiến nhu cầu ở Mỹ cao hơn trong mùa lạnh. Diesel được sử dụng cho xe tải và thiết bị nông nghiệp, đồng thời cũng là nhiên liệu sưởi ấm trong các hộ gia gia đình. Các hãng hàng không tại Mỹ cho biết nhu cầu đi lại vẫn ở mức cao cho đến cuối năm.

Giá diesel và nhiên liệu máy bay ở Mỹ do đó vẫn duy trì ở mức gần với đỉnh điểm. Giá diesel từng đạt mức kỷ lục 6,52 USD vào ngày 22/9 và kể từ đó đến nay chỉ giảm khoảng 5%. Giá nhiên liệu máy bay trên thị trường giao ngay giảm khoảng 2% trong cùng giai đoạn này. Trong khi đó, giá xăng trung bình ở Mỹ đã giảm khoảng 10% trong cùng khoảng thời gian 7 tuần qua.

Nhu cầu cao đối với diesel và nhiên liệu máy bay đã khiến các nhà máy lọc dầu ở Mỹ đang phải hoạt động hết công suất, vô tình mang lại lợi ích cho nguồn cung xăng. Một thùng dầu thô có thể được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau, bao gồm diesel, nhiên liệu máy bay và xăng, nghĩa là việc tăng cường sản xuất dầu diesel và nhiên liệu máy bay cũng đồng thời làm tăng nguồn cung xăng.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch của Lipow Oil Associates, nói với CNN: “Các nhà máy lọc dầu đang hoạt động với công suất cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái để sản xuất tối đa lượng nhiên liệu máy bay và diesel có thể. Xăng là một sản phẩm trong hoạt động đó, nên lượng tồn kho xăng đang tăng lên”.

Theo ông Lipow, giá xăng ở Mỹ có thể sẽ duy trì dưới mức 4 USD/gallon trong vài tháng tới, ngay cả khi không có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài trong cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, ngay cả khi một thỏa thuận ngừng bắn đạt được, giá xăng ở Mỹ vẫn có khả năng duy trì ở mức cao hơn 3 USD/gallon trong tương lai gần. Nguyên nhân là do năng lực lọc dầu toàn cầu đã chịu những tổn hại lâu dài từ hai cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và Mỹ - Iran.

Giá xăng trung bình ở Mỹ. Đơn vị: USD/gallon - Nguồn: CNN.

Ông Tom Kloza, một chuyên gia phân tích dầu khí độc lập kiêm cố vấn cho Gulf Oil, nhận định: “Một lượng công suất khoảng 7 triệu thùng sản phẩm lọc dầu mỗi ngày đã bị loại bỏ khỏi thị trường do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa, và khó có khả năng năng lực này sẽ sớm phục hồi”.

Do vậy, giá xăng bình quân ở Mỹ có thể lại tăng vượt mức 4 USD/gallon vào mùa xuân tới, gây áp lực lên ngân sách của người dân Mỹ. Một cuộc khảo sát do AAA công bố năm 2022 cho thấy mức giá 4 USD/gallon xăng được coi là “ngưỡng tới hạn” đối với các tài xế, với 59% người tham gia khảo sát cho biết họ sẽ thay đổi lối sống hoặc thói quen lái xe nếu giá xăng tăng lên mức đó.

Chưa kể, giá xăng ở Mỹ có thể chịu thêm áp lực tăng khi các công ty dầu khí bắt đầu thực hiện công tác bảo trì các nhà máy lọc dầu vốn đã bị trì hoãn trước đó. Đầu năm nay, CEO Darren Woods của ExxonMobil chia sẻ với các nhà đầu tư rằng công ty đã tạm hoãn bảo trì để duy trì sản lượng và lợi nhuận. Tuy nhiên, việc trì hoãn này không thể kéo dài mãi, đồng nghĩa với việc giá xăng có khả năng tăng lên khi các nhà máy lọc dầu tạm ngừng hoạt động để bảo trì.

Theo ông Kloza, các tập đoàn dầu khí lớn đang truyền tai nhau rằng năm 2027 sẽ là “năm bảo trì nhà máy lọc dầu quy mô lớn nhất từ trước đến nay” ở Mỹ.