Giá xăng ngày 5/11 giảm sâu, E5RON92 xuống dưới 21.000 đồng/lít

Từ 15h ngày 5/11, giá bán lẻ xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm

Xăng giảm mạnh, E5RON92 trở lại dưới mốc 21.000 đồng/lít. Theo thông tin từ Bộ Công Thương, từ 15h ngày 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán tối đa 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10RON95-III có giá không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 258 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán tối đa 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 22.005 đồng/kg, giảm 1.969 đồng/kg so với kỳ điều hành trước.

Mức điều chỉnh cho thấy giá xăng giảm mạnh hơn đáng kể so với dầu diesel. Trong khi hai mặt hàng xăng giảm trên 2.000 đồng/lít, dầu diesel chỉ giảm 180 đồng/lít. Dầu mazut cũng ghi nhận mức giảm lớn, gần 2.000 đồng/kg. Diễn biến này phản ánh sự khác biệt về mức biến động của từng nhóm sản phẩm trên thị trường thế giới trong kỳ điều hành.

Giá xăng dầu thế giới giảm, nhưng mức giảm giữa các mặt hàng không đồng đều. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô của Saudi Aramco và diễn biến xung đột giữa Nga với Ukraine.

Giá xăng dầu thế giới giảm, nhưng mức giảm giữa các mặt hàng không đồng đều. Ảnh minh họa

Trong kỳ điều hành từ ngày 3/11 đến ngày 5/11, giá thành phẩm xăng dầu thế giới nhìn chung giảm. Tuy nhiên, mức giảm giữa các mặt hàng có sự chênh lệch rõ rệt.

Cụ thể, giá xăng RON92 bình quân ở mức 112,615 USD/thùng, giảm 14,798 USD/thùng, tương đương 11,61% so với kỳ điều hành ngày 3/11. Xăng RON95 có giá bình quân 113,865 USD/thùng, giảm 14,048 USD/thùng, tương đương 10,98%.

Dầu mazut 180CST 3,5S có giá bình quân 732,785 USD/tấn, giảm 93,218 USD/tấn, tương đương 11,29%. Trong khi đó, dầu diesel 0,05S có giá bình quân 163,595 USD/thùng, chỉ giảm 0,722 USD/thùng, tương đương 0,44%.

Như vậy, mức giảm mạnh của giá xăng và mazut trên thị trường thế giới tương ứng với mức điều chỉnh giảm sâu hơn của hai nhóm mặt hàng này trong nước. Ngược lại, giá dầu diesel thế giới biến động ít hơn, nên mức giảm trong nước cũng thấp hơn đáng kể.

Tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tại kỳ điều hành ngày 5/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước.

Mức trích lập đối với xăng sinh học là 700 đồng/lít; dầu mazut là 500 đồng/kg. Riêng dầu diesel không thực hiện trích lập. Trong kỳ này, liên Bộ không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu.

Việc tiếp tục trích lập trong khi giá bán lẻ được điều chỉnh giảm cho thấy cơ quan điều hành vẫn duy trì phương án bổ sung nguồn lực cho Quỹ bình ổn, thay vì chi quỹ để hỗ trợ giảm giá trong kỳ này.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn khi cần thiết.