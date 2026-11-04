Giá xăng Mỹ lập mức cao nhất từng ghi nhận trong một ngày bầu cử

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến trên tiếp tục làm gia tăng sức ép đối với người tiêu dùng và trở thành vấn đề nổi bật trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu để quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội.

Theo dữ liệu từ ứng dụng theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy, tính đến 10 giờ sáng 3/11 theo giờ New York, giá xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đạt 4,13 USD/gallon, tương đương khoảng 1,09 USD/lít.

Ông Patrick De Haan, chuyên gia phân tích dầu khí tại GasBuddy, cho biết đây là mức giá xăng danh nghĩa cao nhất trong một ngày bầu cử tại Mỹ, vượt cả mức giá trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, thời điểm thị trường nhiên liệu nước này từng trải qua những biến động mạnh.

Dữ liệu từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy giá xăng hiện vẫn thấp hơn mức đỉnh trên 4,56 USD/gallon ghi nhận hồi tháng 5/2026, đồng thời đã giảm so với mức trung bình gần 4,50 USD/gallon vào cuối tháng 9.

Tuy nhiên, việc giá xăng duy trì trên ngưỡng 4 USD/gallon vào đầu tháng 11 là hiện tượng bất thường, bởi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Mỹ thường giảm sau mùa du lịch hè, tạo điều kiện để giá bán lẻ hạ nhiệt trong những tháng cuối năm. Nguyên nhân chính là do tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và những khó khăn trong hoạt động lọc dầu, vốn bị trầm trọng thêm bởi xung đột Mỹ - Iran, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cùng với việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu nhiên liệu.

Tuy nhiên, xét theo giá trị thực tế sau khi điều chỉnh lạm phát, giá xăng hiện nay vẫn thấp hơn một số giai đoạn trước đây.

Theo phân tích của Viện thúc đẩy tiến bộ, nếu quy đổi về giá trị đồng USD năm 2024, giá xăng tại Mỹ từng vượt ngưỡng 4 USD/gallon trong tuần diễn ra bầu cử vào các năm 2010 và 2012. Giá xăng hiện nay cũng thấp hơn mức ghi nhận trong năm 2022 nếu tính theo sức mua tương đương.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định phần lớn người tiêu dùng Mỹ quan tâm đến mức giá thực tế hiển thị tại các trạm bán nhiên liệu hơn là những con số đã điều chỉnh theo lạm phát. Vì vậy, ngưỡng 4 USD/gallon vẫn có ý nghĩa tâm lý quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hộ gia đình đang chịu áp lực từ chi phí sinh hoạt cao.

Giá xăng dầu cao đã trở thành chủ đề thảo luận trọng tâm đối với các ứng cử viên Đảng Dân chủ – những người đang nỗ lực tận dụng vấn đề chi phí sinh hoạt để tạo lợi thế cho đảng mình. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump, đại diện đảng Cộng hòa, nhiều lần khẳng định rằng giá xăng sẽ giảm ngay khi xung đột kết thúc.

Đối với những người sử dụng phương tiện chạy bằng dầu diesel, áp lực chi phí thậm chí còn lớn hơn. Theo dữ liệu của AAA, tính đến ngày 2/11, giá dầu diesel trung bình tại Mỹ đạt 6,29 USD/gallon, tương đương khoảng 1,66 USD/lít, chỉ thấp hơn 0,24 USD so với mức cao kỷ lục từng được ghi nhận hồi tháng 9. Đây cũng là mức giá dầu diesel danh nghĩa cao nhất từng được ghi nhận vào thời điểm diễn ra một cuộc bầu cử tại Mỹ.

Trong khi nguồn cung xăng tại Mỹ đang thấp hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa, thì nguồn cung dầu diesel cũng đang ở mức thấp chưa từng thấy vào thời điểm này trong năm - giai đoạn mà đỉnh điểm của mùa thu hoạch trùng với thời điểm bắt đầu mùa sưởi ấm mùa đông.

Giới phân tích cho rằng triển vọng giá nhiên liệu tại Mỹ trong những tuần tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến cuộc xung đột với Iran, khả năng phục hồi nguồn cung dầu mỏ và hoạt động của các nhà máy lọc dầu trên thế giới.