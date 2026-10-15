Giá xăng lao dốc, có loại giảm hơn 1.200 đồng/lít

Chiều 15/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 732 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 26.971 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm mạnh hơn với mức giảm 1.225 đồng/lít lên còn 27.029 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 20 đồng/lít về 29.100 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.040 đồng/lít lên mức 22.130 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với xăng 200 đồng/lít, chi sử dụng quỹ với dầu mazut 500 đồng/lít.

Như vậy, giá xănggiá xăng trong nước đã quay đầu giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel tiếp tục giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, gửi kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Trong bản dự thảo lần này, Bộ Công Thương đề xuất tất cả thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đều được tự quyết định giá xăng dầu.

Điểm thay đổi lớn là dự thảo lần này đưa ra công thức tính giá xăng dầu cho thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối độc lập.

Cụ thể, công thức giá bán xăng dầu của thương nhân đầu mối gồm: giá mua xăng dầu, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận, thuế.

Trong đó, giá mua xăng dầu và chi phí tạo nguồn từ nguồn nhập khẩu, nguồn mua trong nước và lợi nhuận đều do thương nhân tự xác định theo thực tế kinh doanh. Các khoản thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Về giá bán xăng dầu của thương nhân phân phối, Bộ Công Thương đề xuất:

Thứ nhất, giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân phân phối thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối do thương nhân phân phối xăng dầu quyết định. Tuy nhiên, giá bán xăng dầu không được cao hơn mức giá do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu công bố.

Thứ hai, giá bán lẻ xăng dầu của thương nhân phân phối xăng dầu độc lập được xác định trên cơ sở giá mua thực tế, chi phí lưu thông và phân phối hợp lý, lợi nhuận do thương nhân tự xác định và các khoản thuế, phí theo quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định về điều chỉnh, công bố và kê khai giá xăng dầu. Theo đó, thương nhân phải công bố giá mới chậm nhất 30 phút trước khi áp dụng, ghi rõ thời điểm hiệu lực; không được tăng giá trước thời hạn hoặc trì hoãn giảm giá. Việc kê khai giá phải hoàn thành chậm nhất vào cuối ngày làm việc tiếp theo và không phải thủ tục phê duyệt giá.