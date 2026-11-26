Giá xăng hôm nay 26/11/2026 mới nhất từ 15h

Giá xăng dầu hôm nay 26/11/2026 ở trong nước tiếp tục ghi nhận đợt giảm giá mới sau kỳ điều hành chiều 26/11 của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính. Đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp đối với mặt hàng xăng và phiên giảm thứ 5 liên tiếp của dầu diesel.

Mặc dù mức điều chỉnh đối với hai mặt hàng xăng không lớn như tuần trước, giá dầu lại ghi nhận mức giảm đáng kể, đưa mặt bằng giá nhiên liệu trong nước xuống thấp hơn so với đầu tháng 11.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III được điều chỉnh giảm 50 đồng/lít, từ 19.100 đồng/lít xuống còn 19.050 đồng/lít.

Đối với xăng E5 RON 92-II, giá bán lẻ giảm thêm 180 đồng/lít, hiện ở mức 18.390 đồng/lít. Đây cũng là mặt hàng xăng có mức giá thấp nhất trong kỳ điều hành hôm nay.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0,05S-II ghi nhận mức giảm mạnh 1.380 đồng/lít, đưa giá bán về 24.960 đồng/lít, chính thức xuống dưới mốc 25.000 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu mazut giảm 1.100 đồng/kg, xuống còn 17.570 đồng/kg.

Đơn vị: đồng/lít, riêng dầu mazut tính theo đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 1.400 đồng/lít đối với xăng, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Giá xăng giảm tới 2.500 đồng/lít sau 3 tuần, dầu diesel mất 3.730 đồng/lít

Nhìn lại diễn biến thị trường xăng dầu trong tháng 11/2026, giá bán lẻ nhiên liệu trong nước liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm qua các kỳ điều hành hàng tuần.

Tại thời điểm 15h ngày 5/11, xăng E10 RON 95-III vẫn được bán ở mức 21.150 đồng/lít, trong khi xăng E5 RON 92-II có giá 20.890 đồng/lít. Đến chiều nay, giá hai mặt hàng này lần lượt thấp hơn 2.100 đồng/lít và 2.500 đồng/lít.

Đáng chú ý nhất là dầu diesel khi giá bán lẻ đã giảm từ 28.690 đồng/lít xuống còn 24.960 đồng/lít chỉ sau 3 tuần, tương đương mức giảm 3.730 đồng/lít.

Đơn vị: đồng/lít.

Với mức giá hiện tại, người sử dụng ô tô khi đổ 50 lít xăng E10 RON 95-III chỉ phải chi 952.500 đồng, tiết kiệm 105.000 đồng so với thời điểm ngày 5/11.

Đối với phương tiện sử dụng dầu diesel, chi phí mua mỗi 100 lít nhiên liệu hiện giảm 373.000 đồng so với cùng thời điểm trên. Diễn biến này phần nào giúp giảm áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp vận tải và hoạt động sản xuất.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 26/11/2026 diễn biến trái chiều với thị trường trong nước

Trong khi giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tiếp tục đi xuống, thị trường dầu thô thế giới lại ghi nhận xu hướng phục hồi do những lo ngại liên quan đến nguồn cung tại Trung Đông.

Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá dầu Brent tăng 3,5%, còn dầu WTI tăng 2%. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong phiên ngày 26/11 khi những bất ổn tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz cũng đang đối mặt với những trở ngại mới, khiến triển vọng phục hồi nguồn cung từ khu vực vùng Vịnh trở nên thiếu chắc chắn.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giới đầu tư đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của OPEC+ dự kiến diễn ra ngày 29/11. Chính sách sản lượng dầu trong năm 2027 sẽ là một trong những nội dung quan trọng có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến giá dầu thời gian tới.

Tại Mỹ, số liệu của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 20/11 tăng 1,1 triệu thùng, lên 418,9 triệu thùng. Mức tăng thấp hơn dự báo của thị trường, qua đó tạo thêm yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Nếu đà phục hồi của giá dầu thế giới kéo dài, dư địa giảm giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tiếp theo có thể thu hẹp.