Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít

Theo thông báo của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, tại kỳ điều hành ngày 12/11/2026, cơ quan điều hành áp dụng mức chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo Văn bản số 18066/BTC-QLG ngày 10/11/2026 của Bộ Tài chính. Đồng thời, thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2998/QĐ-BCT ngày 12/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cụ thể, mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu madút là 1.000 đồng/kg. Riêng dầu điêzen không thực hiện trích lập. Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm đáng kể.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 có giá bán tối đa 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít.

Đối với nhóm dầu, dầu điêzen 0.05S có giá bán tối đa 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít. Dầu madút 180CST 3.5S có giá 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg.

Mức giá bán lẻ mới được áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026. Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối có trách nhiệm điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu theo quy định, bảo đảm không muộn hơn thời điểm nêu trên.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, điều hành giá xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn thị trường.