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Cụ thể, giá bán lẻ tối đa xăng E5 RON92 giảm từ 19.399 đồng/lít xuống còn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá hai mặt hàng xăng chênh lệch 524 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống còn 18.671 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Mặt hàng dầu diesel không trích lập quỹ. Đồng thời, cơ quan điều hành không thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá.

Theo số liệu công bố, đến hết ngày 30/6, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích lập quỹ đạt hơn 1.886 tỷ đồng, trong khi số tiền chi sử dụng là hơn 873 tỷ đồng. Tiền lãi phát sinh trong kỳ đạt hơn 309 triệu đồng.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng dầu trong nước cũng ghi nhận mức giảm mạnh. Xăng E5 RON92 giảm 1.500 đồng/lít, xăng E10 RON95 giảm 2.260 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.870 đồng/lít, còn dầu mazut giảm 1.590 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch ngày 19/11, giá dầu gần như đi ngang sau khi giảm mạnh ở phiên trước. Kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dư thừa cùng khả năng Mỹ tăng lãi suất tiếp tục tạo sức ép lên giá dầu.

Ở chiều ngược lại, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các vụ tấn công tàu thuyền qua eo biển Hormuz, phần nào hạn chế đà giảm của thị trường năng lượng.