Giá xăng giảm thêm hơn 2.000 đồng/lít, về sát mốc 21.000 đồng

Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít, xuống còn 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, về giá 21.156 đồng/lít. Đây là mức giảm đáng kể sau những biến động mạnh của thị trường năng lượng thế giới thời gian qua.

Chiều 5-11, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm. Ảnh: Mộc Trà

Ở nhóm nhiên liệu khác, dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, còn 28.696 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, xuống mức 22.005 đồng/kg.

Giá xăng trong nước đã có 3 phiên giảm liên tiếp. Trước đó, tối 3-11, liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu sớm hơn lịch thông thường do giá cơ sở mặt hàng xăng giảm trên 10% so với kỳ điều hành liền kề trước đó.

Diễn biến giảm giá trong nước diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu thô thế giới ghi nhận một phiên lao dốc mạnh. Theo thông tin được Reuters dẫn lại, trong phiên giao dịch gần nhất, giá dầu WTI giảm khoảng 8,3%, xuống 88,12 USD/thùng; dầu Brent giảm khoảng 8,7%, còn 94,62 USD/thùng. Cả 2 loại dầu đều xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Đà giảm của giá dầu thế giới được cho là xuất phát từ kỳ vọng những rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông có thể dịu bớt. Bên cạnh đó, nguồn cung dầu xuất khẩu từ khu vực Vùng Vịnh có dấu hiệu phục hồi, góp phần giảm áp lực lên thị trường năng lượng.

Trong kỳ điều hành ngày 5-11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 700 đồng/lít và dầu mazut ở mức 500 đồng/kg; không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu trong nước hiện được điều hành trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, các yếu tố cấu thành giá và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Việc giá xăng giảm liên tiếp được kỳ vọng góp phần giảm chi phí đi lại, vận tải và sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo thêm dư địa hỗ trợ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước.