Giá xăng giảm sâu hơn 1.800 đồng/lít từ ngày 22/10

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 300 đồng/lít. Đồng thời không chi sử dụng quỹ.

Sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương – Tài chính, giá xăng, dầu bán lẻ như sau:

Giá xăng E5 RON92 giảm 1.610 đồng/lít, không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95 giảm 1.816 đồng/lít, không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 444 đồng/lít, không cao hơn 29.550 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 1.238 đồng/kg, không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Giá xăng được điều chỉnh giảm, giá dầu tăng trong kỳ điều hành ngày 22/10/2026. Ảnh: Nguyễn Khánh

Tại kỳ điều hành ngày 15/10/2026, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước, trừ dầu madút, đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E10RON95-III giảm mạnh nhất, ở mức 1.225 đồng/lít. Việc điều hành giá bám sát diễn biến thị trường, kết hợp các giải pháp theo quy định, góp phần hạn chế tác động của biến động giá năng lượng thế giới đến thị trường trong nước.

Phát biểu tại cuộc họp mới đây về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không kịp thời áp dụng các biện pháp điều hành, giá xăng dầu trong nước có thể tăng cao, kéo theo áp lực tăng giá đối với nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ cho thị trường.

Theo Thủ tướng, báo cáo so sánh cho thấy, giá xăng dầu Việt Nam hiện ở mức thấp nhất khu vực. Việc triển khai các biện pháp điều hành khiến ngân sách giảm thu đáng kể, nhưng đây là nỗ lực nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm với người dân và người tiêu dùng.

Tại thời điểm ngày 15/10/2026, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 27.029 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.471 đồng/lít), Campuchia (34.026 đồng/lít), Trung Quốc (35.017 đồng/lít) và Lào (52.104 đồng/lít).

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ trong nước không cao hơn 29.106 đồng/lít, trong khi giá tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít, Campuchia 35.298 đồng/lít và Lào 40.644 đồng/lít. Riêng Trung Quốc áp dụng mức giá 31.924 đồng/lít.