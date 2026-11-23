Xăng dầu liên tiếp giảm, áp lực chi phí được tháo gỡ

Tính đến kỳ điều hành ngày 19/11/2026, thị trường xăng dầu trong nước đã trải qua 51 kỳ điều chỉnh kể từ cuối tháng 2/2026, và giá xăng đã có 5 lần giảm liên tiếp trong tháng 11/2026.

Theo đó, từ đầu tháng 11/2026 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước ghi nhận 5 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp vào các ngày 1, 3, 5, 12 và 19/11. Đáng chú ý, tại kỳ điều hành ngày 19/11, liên Bộ Công thương - Tài chính tiếp tục điều chỉnh giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu.

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 823 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 745 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 475 đồng/lít, xuống 26.347 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.071 đồng/kg, còn 18.671 đồng/kg.

Tính chung 5 đợt điều chỉnh trong tháng 11, xăng E5RON92 giảm 7.373 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 6.645 đồng/lít; dầu diesel giảm hơn 3.875 đồng/lít và dầu mazut giảm hơn 5.271 đồng/kg.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025-19/11/2026. Biểu đồ: Bộ Công thương

Theo Bộ Công thương, diễn biến giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ nhiều yếu tố, trong đó có căng thẳng Mỹ - Iran, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine và dự báo dư cung dầu mỏ trong quý IV/2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

Mặc dù thị trường thế giới vẫn có những yếu tố bất định, giá thành phẩm xăng dầu bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 12 và 19/11 chủ yếu giảm. Trong đó, giá xăng RON92 giảm 3,07%, RON95 giảm 2,65%, dầu diesel giảm 2,33% và dầu mazut giảm 5,81%.

Việc giá xăng dầu liên tục đi xuống góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu, vận tải và sản xuất. Đây cũng là yếu tố thuận lợi để doanh nghiệp tính toán lại giá thành, cải thiện hiệu quả hoạt động và từng bước chia sẻ lợi ích với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, giảm giá đầu vào không đồng nghĩa giá bán lẻ hàng hóa, dịch vụ sẽ lập tức giảm tương ứng. Thực tế thị trường cho thấy, quá trình truyền dẫn chi phí từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng có độ trễ nhất định.

Độ trễ truyền dẫn khiến hàng hóa chưa giảm giá

Theo nhận định của các chuyên gia, giá xăng dầu giảm tạo điều kiện thuận lợi để hạ giá thành sản phẩm, nhưng không có nghĩa tất cả hàng hóa phải lập tức giảm giá bán. Bởi giá thành sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào nhiên liệu mà còn chịu tác động của nhiều yếu tố như giá nguyên liệu, tiền lương, mặt bằng kinh doanh, lãi vay, chi phí vận chuyển và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Một trong những nguyên nhân khiến giá hàng hóa giảm chậm là doanh nghiệp vẫn phải tiêu thụ lượng hàng tồn kho được nhập vào thời điểm chi phí đầu vào còn cao. Bên cạnh đó, các hợp đồng vận chuyển dài hạn và tâm lý thận trọng trước biến động thị trường cũng ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh giá bán.

Ở góc độ chuỗi cung ứng, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng, hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng thường phải trải qua nhiều khâu thu gom, vận chuyển và phân phối. Vì vậy, khi giá xăng giảm, chi phí vận tải có thể giảm theo nhưng lợi ích này chưa chắc được chuyển ngay đến người mua cuối cùng.

Phần chi phí tiết giảm có thể được phân bổ hoặc giữ lại tại một hay nhiều khâu trung gian, từ đơn vị thu gom, nhà vận chuyển đến đầu mối phân phối và bán lẻ. Điều này khiến người tiêu dùng chưa được hưởng đầy đủ lợi ích từ việc giảm chi phí đầu vào, trong khi việc hình thành giá ở một số khâu còn thiếu minh bạch.

Minh bạch giá, tăng cạnh tranh để người dân hưởng lợi

Để việc giảm giá xăng dầu thực sự lan tỏa đến thị trường hàng hóa, dịch vụ, vấn đề đặt ra không chỉ là theo dõi giá bán tại cây xăng mà còn phải giám sát quá trình hình thành giá ở các khâu tiếp theo.

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), cơ quan quản lý cần tăng cường theo dõi diễn biến giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, nhất là những lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu và điện năng. Khi chi phí đầu vào giảm đáng kể, cần đánh giá mức độ tiết giảm chi phí thực tế và sự thay đổi của giá bán.

Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết và công khai giá; tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh, đồng thời giảm chi phí trung gian thông qua phát triển logistics và hoàn thiện hệ thống phân phối.

Đáng lưu ý, giám sát giá không đồng nghĩa với áp đặt doanh nghiệp phải giảm giá đồng loạt. Theo chuyên gia, giá bán cần phản ánh đúng quan hệ cung cầu, chi phí hợp lý và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Đối với mặt hàng xăng dầu, về phía cơ quan quản lý, Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu của thương nhân kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp.