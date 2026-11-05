Giá xăng giảm sâu, E10 RON 95 còn 21.150 đồng/lít

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường năng lượng thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động từ kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ và kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô của Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia.

Trong giai đoạn từ ngày 3 đến 5/11, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm ở tất cả các mặt hàng. Xăng RON 95 dùng pha chế E10 RON 95-III còn 113,9 USD một thùng, giảm gần 11%. Giá dầu diesel giảm 0,44%, xuống 163,6 USD một thùng; dầu mazut giảm khoảng 11,3%, còn 732,8 USD một tấn.

Trên cơ sở diễn biến thị trường, liên Bộ quyết định giảm 2.080 đồng mỗi lít xăng E10 RON 95-III, đưa giá bán lẻ về 21.150 đồng. Xăng E5 RON 92 giảm 2.310 đồng, còn 20.890 đồng một lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm từ 180 đến 1.970 đồng mỗi lít hoặc kg. Sau điều chỉnh, dầu diesel có giá 28.690 đồng một lít, trong khi dầu mazut còn 22.000 đồng một kg.

Xăng E10 RON 95-III còn 21.150 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu, với mức 700 đồng mỗi lít đối với xăng sinh học và 500 đồng mỗi kg dầu mazut. Đồng thời, liên Bộ dừng chi sử dụng quỹ đối với tất cả mặt hàng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 3 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp. Việc thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đưa về 0% từ ngày 1/11 cũng góp phần kéo giá mặt hàng này đi xuống.

Tính chung các đợt điều chỉnh, xăng E5 RON 92 giảm hơn 5.100 đồng mỗi lít, còn E10 RON 95-III giảm gần 4.600 đồng. Sau kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng E10 đã trở về mức tương đương đầu tháng 3, thời điểm xung đột Trung Đông vừa xảy ra.

Theo quy định, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được giảm về 0% từ ngày 1/11 đến hết tháng 3/2027. Chính sách này giúp giá xăng trong nước giảm khoảng 1.575-1.804 đồng mỗi lít, đồng thời dự kiến khiến ngân sách nhà nước hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Xăng sinh học E10 RON 95-III được bán đại trà trên cả nước từ ngày 1/6, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất khoảng 1,41 triệu m³ mỗi tháng. Năng lực này cao hơn khoảng 0,4 triệu m³ so với nhu cầu tiêu thụ bình quân, ước khoảng 1 triệu m³ mỗi tháng.

Tại họp báo Chính phủ ngày 4/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết sau 5 tháng triển khai, Bộ đã tiếp nhận 315 ý kiến liên quan đến xăng E10, phần lớn tập trung trong tháng 6 và tháng 7. Theo ông Thái, trong hai tháng gần đây, cơ quan này gần như không nhận thêm phản ánh nào về mặt hàng xăng sinh học.