Giá xăng giảm sâu, còn chưa tới 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm mạnh trong kỳ điều hành chiều 12/11.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, xuống còn 19.399 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít còn 19.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ giảm 1.874 đồng/lít xuống còn 26.822 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CTS 3.5S giảm 2.263 đồng/kg, còn 19.742 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 600 đồng/lít với các loại xăng sinh học và 1.000 đồng/lít với dầu mazut.

Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã giảm mạnh 4 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 3 phiên giảm.

Giá xăng trong nước đã giảm hơn 8.000 đồng/lít so với mức đỉnh của tháng trước, sau hàng loạt kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp trong tháng 11.

Tính từ mức đỉnh ngày 8/10 đến kỳ điều chỉnh ngày 12/11, cả hai mặt hàng xăng đều giảm hơn 8.000 đồng/lít, tương đương khoảng 30%.

Giá xăng dầu của Việt Nam kỳ điều hành này tiếp tục ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 12/11 quy đổi ra VND

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và 12/11: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 15,32%).