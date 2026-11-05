Giá xăng giảm rất mạnh, hơn 2.000 đồng/lít từ 15h hôm nay

Từ 15h chiều nay, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít xuống còn 20.898 đồng/lít; xăng E10 RON95 giảm 2.075 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Tương tự, trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá các dầu cũng giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 180 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Giá xăng giảm rất mạnh, hơn 2.000 đồng/lít. Ảnh: PVO

Kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành quyết định trích lập 700 đồng/lít đối với các loại xăng sinh học vào Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG), đồng thời trích lập 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.