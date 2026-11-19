Từ đầu tháng 11 đến nay, giá xăng dầu đã liên tục điều chỉnh 5 phiên liên tiếp

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 745 đồng/lít, về mốc 19.100 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 475 đồng/lít, về ngưỡng 26.347 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học 200 đồng/lít, dầu mazut 800 đồng/kg, và không trích quỹ đối với dầu diesel.

Bộ Công Thương cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu.

Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý IV năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Như vậy từ đầu tháng 11 đến nay, giá xăng dầu đã liên tục điều chỉnh 5 phiên liên tiếp với mức giảm khá mạnh trong các phiên với hầu hết các mặt hàng.