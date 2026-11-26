Giá xăng dầu giảm đồng loạt chiều 26-11, trong đó giá dầu diesel giảm hơn 1.300 đồng/lít. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ 15 giờ ngày 26-11, giá xăng E5RON92 có mức giá bán mới là 18.391 đồng/lít, giảm 185 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá mới là 19.056 đồng/lít, giảm 44 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S có giá mới là 24.965 đồng/lít, giảm 1.382 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3,5S có giá mới là 17.570 đồng/kg, giảm 1.101 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước với mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học, 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Liên bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng này.

Theo Bộ Công thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 19 đến 26-11 giảm ở tất cả các mặt hàng. Trong đó, giá xăng RON92 giảm 9,29%, xăng RON95 giảm 8,62%, dầu diesel giảm 8,13% và dầu mazut giảm 8,87%.