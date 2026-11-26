Theo thông tin điều hành giá xăng dầu ngày 26/11 của Bộ Công Thương, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá các mặt hàng xăng dầu trong kỳ điều hành này.

Cụ thể, giá bán xăng E5RON92 giảm 185 đồng/lít, xuống còn 18.391 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 44 đồng/lít, còn 19.056 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu có mức giảm lớn hơn. Dầu diesel 0,05S giảm 1.382 đồng/lít, còn 24.965 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.101 đồng/kg, xuống còn 17.570 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này chịu tác động đan xen từ triển vọng nguồn cung và rủi ro đối với các cơ sở năng lượng, tuyến vận tải dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ dư cung trong quý IV năm nay, do xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu. Trong khi đó, những diễn biến tại Trung Đông và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục tác động đến thị trường. Giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua giảm là chủ yếu.

Giá xăng dầu đều giảm từ 15h chiều 26/11.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 1.400 đồng/lít đối với xăng sinh học; 500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

So với kỳ điều hành ngày 19/11, mức trích lập đối với xăng sinh học tăng từ 200 đồng lên 1.400 đồng/lít; dầu diesel tăng từ 0 đồng lên 500 đồng/lít; dầu mazut tăng từ 800 đồng lên 1.000 đồng/kg. Liên bộ không chi sử dụng quỹ đối với các mặt hàng trên.

Theo số liệu Bộ Công Thương công bố, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 19/11 và 26/11 đều giảm trên 8%.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trách nhiệm bảo đảm nguồn cung của thương nhân kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Liên bộ tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường để điều hành giá và kịp thời đề xuất các giải pháp bình ổn.