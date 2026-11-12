Giá xăng giảm mạnh, xuống dưới 20.000 đồng/lít từ chiều nay

Từ 15h chiều nay, xăng E5 RON 92 giảm 1.499 đồng/lít xuống còn 19.399 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 1.311 đồng/lít xuống còn 19.845 đồng/lít.

Tương tự, giá các mặt hàng dầu cũng giảm mạnh vào chiều nay. Cụ thể, dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít xuống còn 26.822 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg xuống 19.742 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành quyết định trích lập 600 đồng/lít đối với các loại xăng sinh học vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG).

Giá xăng chiều nay xuống dưới 20.000 đồng/lít. Ảnh: PLX

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời đưa thông tin, định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.