Giá xăng giảm mạnh, xuống dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước giảm theo xu hướng đi xuống của thị trường năng lượng thế giới. Trong kỳ điều hành từ ngày 5-12/11, giá bình quân các mặt hàng xăng dầu thành phẩm đều giảm so với kỳ trước.

Diễn biến thị trường chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có việc Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Tuy nhiên, tình hình tại khu vực Trung Đông vẫn tiềm ẩn bất ổn khi tiếp tục ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu ở eo biển Hormuz.

Xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít xuống còn 19.840 đồng/lít. (Ảnh minh họa)

Theo số liệu bình quân trong kỳ, giá xăng RON 95 giảm 6,9%, còn 106 USD/thùng; dầu diesel giảm 6,9%, xuống 152,3 USD/thùng; giá dầu mazut còn 620,6 USD/tấn.

Trên cơ sở diễn biến này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm 1.310 đồng/lít đối với xăng E10 RON 95-III, đưa giá bán lẻ xuống 19.840 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm 1.500 đồng/lít, còn 19.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, mức giảm dao động từ 1.870-2.260 đồng/lít hoặc kg. Sau điều chỉnh, dầu diesel có giá 26.820 đồng/lít, dầu mazut còn 19.740 đồng/kg.

Với đợt giảm này, giá xăng trong nước trở lại ngưỡng tương đương thời điểm ngày 26/2, trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Tính từ đầu tháng 11, xăng dầu trong nước đã trải qua 4 kỳ điều hành giảm giá. Trong đó, xăng E10 giảm tổng cộng 5.890 đồng/lít, còn dầu diesel thấp hơn 3.420 đồng/lít so với cuối tháng 10.

Ở kỳ điều hành ngày 12/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập trở lại Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập đối với xăng sinh học là 600 đồng/lít, dầu mazut là 1.000 đồng/kg. Đồng thời, cơ quan điều hành dừng chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng.

Trước đó, từ ngày 1/11, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về mức 0% và dự kiến áp dụng đến hết tháng 3/2027. Chính sách này được ước tính khiến ngân sách nhà nước giảm thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Song song với điều hành giá, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất thay đổi cơ chế quản lý giá bán lẻ. Theo định hướng này, doanh nghiệp đầu mối được chủ động quyết định giá bán trên cơ sở công thức do Nhà nước quy định, thay cho cơ chế điều hành giá định kỳ như hiện nay.

Dự thảo cũng đề xuất giới hạn hoạt động mua bán xăng dầu giữa các thương nhân phân phối, chỉ cho phép thực hiện trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Đối với doanh nghiệp đầu mối, mức dự trữ bắt buộc tối thiểu được đề xuất tương đương 20 ngày cung ứng và xác định theo từng ngày.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất chấm dứt việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu kể từ thời điểm nghị định mới có hiệu lực.