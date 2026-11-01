Giá xăng giảm mạnh, xăng E5 RON 92 xuống còn 24.223 đồng/lít

Từ 00h00 hôm nay, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.804 đồng/lít xuống còn 24.223 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 1.575 đồng/lít xuống còn 24.159 đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng và không trích lập mặt hàng xăng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu.

Giá xăng giảm mạnh, hơn 1.800 đồng/lít. Ảnh: PVO

Được biết, giá xăng giảm là nhờ vào việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 45, quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Tại Nghị quyết này, Chính phủ đưa thuế tiêu thụ đặc biệt của mặt hàng xăng về 0%, áp dụng từ ngày 1/11.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.