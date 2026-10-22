Giá xăng giảm mạnh, xăng E10 xuống gần 2.000 đồng/lít

Chiều 22/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III giảm 1.810 đồng/lít, giá bán về 25.210 đồng/lít.

Xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít, bán ở mức 25.360 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel tăng 450 đồng/lít lên 29.550 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.240 đồng/lít lên mức 23.370 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp. Ở kỳ điều hành này, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với xăng ở mức 300 đồng/lít.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Thông tin từ Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành tuần trước vào ngày 15/10, bên cạnh mức giảm theo giá điều hành, nhiều doanh nghiệp đầu mối chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại kỳ điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 15/10, Petrolimex chủ động giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg áp dụng tối thiểu 14 ngày, đến 29/10/2026

Ra mắt từ ngày 1/6/2026, ứng dụng “Quanh tôi” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) giúp người dân tra cứu cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, cập nhật giá bán và lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu phù hợp.

Thông qua bản đồ số, người dùng có thể tìm kiếm cây xăng gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, loại nhiên liệu và giá bán. Đặc biệt, việc cập nhật giá tại các cửa hàng giúp người dân dễ dàng so sánh, tìm kiếm những điểm bán có giá thấp hơn, từ đó chủ động lựa chọn nơi đổ xăng phù hợp với nhu cầu và lộ trình di chuyển.

Ứng dụng cũng cho phép người dân gửi phản ánh về các dấu hiệu vi phạm như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của cửa hàng, góp phần tăng cường giám sát và minh bạch thị trường.

Bên cạnh đó, “Quanh tôi” hỗ trợ lưu thông tin phương tiện, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí. Các cửa hàng xăng dầu cũng có thể cập nhật giá bán, giới thiệu những dịch vụ đi kèm như trạm sạc điện, rửa xe, cửa hàng tiện lợi và ăn uống.

Thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho và dự báo cung cầu, phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân cũng như công tác quản lý thị trường.