Giá xăng giảm mạnh từ đêm 3/11

Hôm nay 3/11, giá xăng E5 RON92 giảm 1.020 đồng/lít, xuống 23.203 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III giảm 928 đồng/lít, xuống 23.231 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, xuống 28.876 đồng/lít.

Nhiều loại thuế xăng dầu đã giảm. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Theo Bộ Công thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này chịu tác động từ nhiều yếu tố, gồm triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran, dấu hiệu cải thiện trong hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Những diễn biến này khiến giá xăng dầu thế giới biến động trái chiều giữa các mặt hàng.

Bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 29/10 và 3/11/2026, giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 giảm 8,04%, xuống 127,413 USD/thùng; xăng RON95 dùng để pha chế E10RON95-III giảm 8,05%, còn 127,913 USD/thùng.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0,05S giảm 4,78%, xuống 164,317 USD/thùng. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1,92%, lên 826,003 USD/tấn.