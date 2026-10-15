Giá xăng giảm mạnh từ chiều nay

Xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, Ảnh: Thanh Hiền

Theo thông tin điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 15-10, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3,5S tăng 1.043 đồng/kg, lên mức không cao hơn 22.135 đồng/kg.

Như vậy, trong kỳ điều hành này, giá hai mặt hàng xăng giảm mạnh, sau điều chỉnh, giá xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 8-10 đến 15-10 chịu tác động của nhiều yếu tố, gồm việc Nga thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tại Yemen gia tăng, cùng các vụ tấn công tàu chở dầu khi đi qua eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều. Bình quân trong kỳ, giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 ở mức 142,594 USD/thùng, giảm 3,44% so với kỳ trước; giá xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III đạt 145,710 USD/thùng, giảm 5,39%. Ngược lại, giá dầu diesel tăng 1,11%, lên 165,114 USD/thùng; dầu mazut tăng 7,14%, lên 771,592 USD/tấn.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước. Cụ thể, mức trích lập đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Đồng thời, chi sử dụng Quỹ ở mức 500 đồng/kg đối với dầu mazut; không chi đối với xăng sinh học và dầu diesel.

Việc điều hành giá được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá và các quy định hiện hành, nhằm phản ánh xu hướng thị trường, đồng thời hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp.